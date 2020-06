Napoli: Palmieri, approvate graduatorie per adeguamento antincendio scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono state approvate dal Ministero all'istruzione le graduatorie del bando di 95 milioni di euro relativo all'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio: il Comune di Napoli conta 16 edifici scolastici del proprio territorio ammessi a finanziamento per un importo complessivo finanziato pari a 920mila euro: le scuole che saranno destinatarie sono l'istituto comprensivo Teresa Confalonieri, Savio Alfieri in corso Secondigliano, Pascoli 2 , Miraglia- Sogliano, Cuoco, D'Aosta Scura in piazza Montecalvario, Onorato Fava in vico Trone, Ristori, Quarati, Parini, Mastriani, Radice Sanzio Ammaturo, Santa Maria di Costantinopoli". Lo ha reso noto il Comune di Napoli: "È stato inoltre aggiudicato, in convenzione tra la X Municipalità e Provveditorato opere pubbliche, l'appalto relativo al rifacimento della copertura del teatro della scuola Madonna Assunta: i lavori avranno inizio il giorno 18 giugno. Per il completamento necessario della copertura del teatro si sta lavorando all'utilizzo di ulteriori fondi Cipe frutto di economie". Soddisfatto l'assessore comunale Palmieri: "Mentre attendiamo indicazioni per la ripartenza delle scuole dal governo, non ci siamo fermati un attimo sia nel reperire risorse per l'edilizia sia nel confronto quotidiano con i servizi tecnici, con l'Anci, con le reti associative, con le dirigenze scolastiche e le comunità educanti, per restituire ai nostri piccoli cittadini il loro diritto ad una scuola in presenza e sicura".(Ren)