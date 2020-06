Napoli: sicurezza, stamattina in Prefettura il tavolo di osservazione della quarta municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata odierna, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha presieduto il tavolo di osservazione della IV Municipalità alla presenza del presidente della Municipalità, dell’assessore alla sicurezza urbana, dei responsabili locali degli uffici e comandi delle forze dell’ordine e della polizia municipale, della Camera di commercio e del parroco della Chiesa di Santa Caterina a Formiello, decano del centro storico". Lo ha reso noto un comunicato della stessa Prefettura: "I tavoli di osservazione sono operativi dal 2019 per ciascuna delle Municipalità del Comune di Napoli, con il compito di monitorare costantemente le esigenze di sicurezza dei territori, impostare soluzioni per le problematiche delle singole municipalità, offrire concreti contributi per interventi più generali da sottoporre all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica". E ancora: "E’ cominciata questa mattina la serie degli incontri alla presenza del Prefetto, che interverrà in tutti i tavoli riferiti alle 10 municipalità in cui è ripartito il Comune di Napoli, per approfondire l’ascolto del territorio". (segue) (Ren)