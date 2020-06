Napoli: sicurezza, stamattina in Prefettura il tavolo di osservazione della quarta municipalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tavolo temi di bruciante attualità: "Nel corso della riunione sono state analizzate le criticità dell’area, caratterizzata da un’alta densità abitativa, dall’elevata concentrazione di immigrati, dalla presenza della stazione centrale e da numerose zone mercatali. La stessa area, in cui sono ricompresi il Vasto, Poggioreale, Porta Capuana e piazza Garibaldi, è stata interessata nei giorni scorsi - il 3 ed il 10 giugno - da due rilevanti operazioni interforze ad alto impatto che hanno riguardato anche il controllo sulle attività commerciali, sui pubblici esercizi e sulla viabilità. All’esito del confronto, sono stati raccolti utili spunti per azioni ancora più mirate di prevenzione e di contrasto da approfondire in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica". E ancora: "Il Prefetto ha sottolineato l’importanza del fatto che le istituzioni presenti al tavolo cooperino nella realizzazione di iniziative e progetti promossi dagli enti competenti, nella considerazione che il concetto di sicurezza integrata non può limitarsi alla sola presenza delle forze dell’ordine sul territorio". (Ren)