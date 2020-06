Abruzzo: Marsilio su porto Ortona, fondi per 40 milioni, stipula contratto entro 15 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In primo luogo, - ha spiegato Marsilio - abbiamo cambiato il Consiglio di amministrazione dell'Arap e, subito dopo, è stata modificata la convenzione per consentire a questa agenzia di anticipare i fondi per la progettazione. Il risultato - ha proseguito - lo vediamo oggi visto che, finalmente, abbiamo un cronoprogramma preciso, delle risorse definite che si integrano con quelle comunali destinate al dragaggio e da poco sbloccate. Ci sono, quindi, le condizioni per fare partire finalmente i cantieri ed adeguare il porto di Ortona alle nuove esigenze dei traffici marittimi". Nello specifico, è stato definito il cronoprogramma del progetto che prevede la stipula del contratto con l'azienda aggiudicataria dell'appalto entro il 15 luglio prossimo, l'esecuzione di rilievi e studi entro il 30 settembre prossimo, l'elaborazione del progetto definitivo finalizzato alla Valutazione di impatto ambientale entro il 31 ottobre, la procedura di Via entro il 31 luglio 2021, la gara d'appalto e l'aggiudicazione entro il 31 dicembre 2021 e, infine, l'esecuzione dei lavori ed il collaudo entro il 31 dicembre 2024. (segue) (Com)