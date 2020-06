© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " 'Ma non è finita' sembra una frase un po’ stanca e ripetitiva In realtà è l’ammomimento che viene da vari scienziati per segnalarci che il pericolodel virus non è scomparso. Perciò stiamo attenti". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella. (Ren)