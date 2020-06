Banche: Febbo (Regione Abruzzo), incomprensibile ok sindacati a Banca popolare Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incomprensibile il fatto che i sindacati abbiano sottoscritto il piano di ridimensionamento presentato dai commissari della Banca popolare di Bari i cui effetti, in fatto di esuberi e riduzione di filiali, si vedranno soprattutto in Abruzzo. Questo il commento dell'assessore alle Attività produttive Mauro Febbo, che ha sottolineato come sia "inspiegabile l'atteggiamento ricoperto dai due commissari che non hanno mai voluto rispondere alle mie missive per un incontro e discutere sulle problematiche inerenti all'istituto di credito”. Ci auguriamo, ha aggiunto, che le forze di maggioranza che sostengono questo governo intervengano per verificare che l'effettivo equilibrio territoriale sia stato rispettato. “Infatti, è incomprensibile come delle novanta agenzie da chiudere circa il 50 per cento ricadano proprio in Abruzzo così come gli esuberi erano sproporzionati anche rispetto a quanto accaduto con l'acquisizione prima di Caripe e poi di Tercas”, ha detto l’assessore, aggiungendo che “chiederemo alle sigle sindacali abruzzesi di intervenire nei confronti delle sigle nazionali per richiedere una rivisitazione degli accordi per tutelare gli interessi degli abruzzesi". (Com)