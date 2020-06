Campania: De Luca, non abbiamo fondi per integrare tutte le pensioni sotto i mille euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo impegnato altri 20 milioni di euro per dare un bonus a stagionali del settore trasporti, dagli Ncc ai tassisti. Iniziativa di valore straordinario, unica in Italia e fatta soltanto dalla Regione Campania che ha immesso tra fondi europei e fondi di bilancio, un miliardo di euro nel tessuto economico per dare nua mano a professionisti, imprese e pensionati al minimo, 230mila persone che non arrivano a 500 euro. È chiaro che ci sono altre pensioni meno di mille euro ma non ce la facciamo per tutti. Con risorse limitate siamo partiti coi più poveri, oltre non possiamo andare: sono problemi del governo e dell’Inps”. Lo ha affermato in una diretta social il governatore della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)