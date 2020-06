Campania: De Magistris, se vedo coalizione di De Luca mi viene voglia di candidarmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se guardo la coalizione di De Luca, avrei una grande voglia di candidarmi. Sono preoccupato per il futuro della nostra Regione. Se però guardo la città di Napoli e lasciarla in mano a un funzionario per fare la campagna elettorale ci ripenso. La voglia di candidarsi viene a vedere il “nuovo che avanza” Mastella, Cirino Pomicino, De Mita, la destra. Il mio principale supporter dell’eventuale candidatura sarebbe De Luca”. Lo ha detto il sindaco di Napoli alla trasmissione televisiva Tagadà di La7. (Ren)