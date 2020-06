Abruzzo: Marsilio su porto Ortona, fondi per 40 milioni, stipula contratto entro 15 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un finanziamento pari a 40 milioni 500 mila euro comprendente circa 31 milioni di euro di spesa per i lavori. Sono le risorse disponibili, nell'ambito del Masterplan Abruzzo, per il potenziamento del porto di Ortona. Questa mattina, nell'aula consigliare del Municipio ortonese - riferisce una nota -, ha avuto luogo la presentazione dell'importate intervento infrastrutturale nel corso di una conferenza stampa tenuta dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio. Un incontro al quale hanno preso parte anche l'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo, il sottosegretario con delega alle Infrastrutture ed ai Trasportti, Umberto De Annuntiis, Giuseppe Savini, neo presidente dell'Arap, l'agenzia regionale per le Attività produttive, ed il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, oltre ai tecnici dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. "Lo sviluppo del territorio - ha dichiarato il presidente Marsilio - passa principalmente attraverso lo sviluppo infrastrutturale. Nonostante Ortona rappresenti un nodo strategico per l'Abruzzo per l'intero sistema produttivo regionale e non solo, si tratta di fondi che, per troppo tempo, sono rimasti 'incagliati' e che abbiamo riattivato mettendo la stazione appaltante, l'Arap, scelta da chi mi ha preceduto al governo della Regione, nelle condizioni di progettare non avendo, in partenza, le risorse necessarie per poterlo fare". (segue) (Com)