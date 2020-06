Campania: Rostan (Iv), con candidatura Paolo De Luca Italia Viva cresce a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rostan ha aggiunto: "Ho letto tante cose in questi giorni circa il presunto indebolimento di Italia Viva e devo dirvi che adesso trovo queste improvvide riflessioni quasi benauguranti. Ogni volta che si parla di noi in questi termini, ecco che ci troviamo a dover annunciare l'adesione di nuovi compagni di viaggio. La realtà è che noi in Campania, come nelle altre regioni dove si andrà al voto, saremo determinanti per la vittoria della coalizione". Quindi ha concluso: "E questo peso lo faremo sentire fino alla fine. Sarà il peso delle nostre idee e delle nostre proposte. In bocca al lupo a Paolo e a tutti coloro che scenderanno in campo al nostro fianco nelle prossime competizioni elettorali". (Ren)