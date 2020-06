Campania: De Luca, vietati assembramenti ai pronto soccorsi degli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In ospedali resterà vietato assembramento nei pronto soccorsi, sennò la situazione diventa pericolosa. Daremo facoltà a direzioni sanitarie di consentire l’ingresso di un solo familiare nei reparti. Ma vi prego di considerare materia con estrema prudenza. Fatti tamponi a tutti sanitari, li ripeteremo per avere assoluta tranquillità. In Lombardia e in altre Regioni del Nord alcuni dei focolai si sono determinati dentro gli ospedali: vogliamo avere assoluta sicurezza nelle strutture ospedaliere della Campania". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)