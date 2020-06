© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andrò a farmi un giro al San Paolo per l’ultimo allenamento del Napoli in vista della ripresa di campionato e delle Coppe. La Regione Campania ha dato una prova inimmaginabile di slancio e concretezza organizzativa oltre che a sostegno a imprese e comunità". Lo ha detto Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)