Campania: De Luca, al lavoro per programmazione sanitaria su eventuale ritorno Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo nelle mani della Provvidenza e dei singoli cittadini. Quello che succederà dipenderà dal comportamento del 99% dei cittadini. Noi ci faremo trovare pronti per le ipotesi peggiori, su queste faremo le programmazioni sperando di non aver il problema. La Campania rimarrà una Regione sicura e le nostre famiglie non debbano mai vivere quello che si è vissuto in qualche realtà del Nord". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Al Nord c'è stato l'errore drammatico con pazienti Covid ricoverati in strutture per anziani ma dobbiamo dircelo che c’è stato un momento nel quale i malati erano per terra, nel quale era impossibile trovare un posto in una qualunque struttura ospedaliera. Per cui hanno detto ai parenti che dovevano restare a casa perché non c’era posto. In Campania non le abbiamo avute queste tragedie, e non le vivremo. Dateci una mano".(Ren)