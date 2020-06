Avellino: Aquino (Confesercenti), giunta allestisca subito un'area per il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione comunale di Avellino farebbe bene ad allestire al più presto un'area idonea per consentire ai venditori ambulanti di tornare a lavorare e ai consumatori di usufruire del commercio all'aperto". Lo ha detto l'avvocato di Confesercenti-imprenditori irpini, Ciro Aquino: "Considerato che attualmente Campo Genova è inidoneo allo svolgimento del mercato bisettimanale per i noti problemi ambientali oggetto di verifiche ambientali da parte dei Noe e dell'Arpac e che Piazzale degli Irpini è al momento privo dei permessi igienico-sanitari Asl, invitiamo l'Amministrazione comunale ad assumere iniziative urgenti a tutela del commercio ambulante". Aquino ha aggiunto: "E' vergognoso che da 6 mesi la città di Avellino e la sua provincia, unitamente ai commercianti ambulanti, sono stati privati del mercato bisettimanale e il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, non provvede a trovare una soluzione idonea per la ripresa dell'attività mercatale". E infine ha concluso: "Le ragioni dei miei assistiti saranno estese davanti a tutte le sedi competenti della Repubblica, al fine di ricevere verità e giustizia anche per i danni subiti in qualità di cittadini e di operatori economici forniti di regolare licenza di vendita nonché di contribuenti che hanno sempre onorato il pagamento delle imposte comunali, tosap e tarsu". (Ren)