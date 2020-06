Abruzzo: Marsilio su porto Ortona, fondi per 40 milioni, stipula contratto entro 15 luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi programmati consentiranno di risolvere le attuali criticità del porto di Ortona che condizionano l'operatività e la sicurezza della navigazione non solo dei traffici marittimi e portuali ma anche le attività della pesca e del turismo nautico. L'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo, ha rimarcato l'importanza del decreto istitutivo della Zes, la zona economica speciale, da parte del ministro Provenzano. "Ora sarà bene non perdere tempo nella nomina del Commissario, nomina che compete al governo - ha precisato Febbo - mentre riguardo all'idea progettuale, possiamo dire che l'impresa Modimar, aggiudicataria dell'appalto, fornisce ampie garanzie avendo già lavorato al Piano regolatore portuale di Ortona. Bisogna solo rispettare le scadenze previste - ha aggiunto l'assessore- per fare in modo che Ortona, sia rispetto all'asse autostradale del mare che collega l'Egitto a Trieste ed a quello transfrontaliero che corre da Barcellona verso la Croazia, possa giocare un ruolo chiave rispetto alle esigenze del sistema industriale del medio adriatico sia in termini di logistica che di traffici marittimi". Gli interventi programmati e finanziati con il 'Masterplan porto di Ortona' consentiranno la realizzazione del prolungamento del molo sud e la contestuale resecazione del tratto terminale del vecchio molo nord, in attuazione con quanto previsto dal vigente Piano regolatore portuale. (Com)