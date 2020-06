Piemonte: la prossima settimana tre sedute di Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Consiglio regionale del Piemonte la prossima settimana si riunirà tre volte. Lo farà in videoconferenza ma con la presenza in Aula dei capigruppo. Le sedute sono state convocate martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno. All'ordine del giorno dell'Assemblea presieduta da Stefano Allasia le norme sulla Semplificazione contenute nel Disegno di legge 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020". Tutte e tre le sedute sono convocate dalle 10 alle 20, martedì inoltre sono previste le interrogazioni alle 9,30. Lunedì 15 giugno è invece convocata la prima Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti, per l'informativa della Giunta regionale e i conseguenti approfondimenti in materia di Irap.