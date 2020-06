Abruzzo: Marsilio visita ex zona rossa di Villa Caldari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invito tutti - ha il presidente della regione Abruzzo - a non aver paura di tornare a vivere normalmente come, del resto, ci spingono a fare anche i dati epidemiologici che da giorni, in Abruzzo, fluttuano da nessun caso di positività al virus a poche unità di casi giornalieri. Siamo - ha concluso Marsilio - in una situazione assolutamente sotto controllo che ci consente di sperare in futuro sereno anche se non si può abbassare la guardia. In ogni caso, quand'anche ci dovesse essere una malaugurata ripresa dei contagi, oggi abbiamo strumenti e armi diverse di conoscenza e organizzazione per poterla affrontare". (Com)