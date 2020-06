Carceri: Capone (Ugl), solidarietà agli agenti penitenziaria, sorprende inchiesta a Santa Maria Capua Vetere (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo massima solidarietà e riconoscenza agli agenti della polizia penitenziaria per l'encomiabile servizio svolto a tutela della sicurezza, nonostante le innumerevoli difficoltà affrontate quotidianamente con alto senso del dovere e spirito di abnegazione". Lo ha affermato in una noa Paolo Capone, segretario Generale dell'Ugl: "Sorprende l'indagine a carico degli agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere per presunte violenze a danno dei detenuti durante le recenti rivolte di massa. Auspico che sulla vicenda venga fatta luce, al fine di salvaguardare il prestigio e la dignità di un Corpo dello Stato di cui i cittadini sono orgogliosi". Capone ha concluso: "Mi auguro, quindi, che il ministro della Giustizia intervenga prontamente a sostegno della Polizia penitenziaria, a maggior ragione dopo episodi come la scarcerazione prematura di centinaia di mafiosi, avvenuta nelle scorse settimane. Lo Stato prenda una posizione netta in difesa della legalità e della certezza del diritto". (Ren)