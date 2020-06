Campania: Muscarà (M5s), subito chiarimenti su trivellazioni ai Campi Flegrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' elevato il rischio che le trivellazioni, per fortuna sospese, nell'area dei Campi flegrei possano aver provocato danni irreversibili in una zona a così alto rischio sismico". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campano M5s Maria Muscarà, intervenuta nella vicenda delle perforazioni avvenute in via Scarfoglio che hanno provocato le proteste degli abitanti della zona Agnano-Pisciarelli: "Abbiamo trovato solo un decreto dirigenziale risalente al 2018, dove si evince che la Regione ha dato il via a un progetto di ricerca e Innovazione geotermica che riguarda delle perforazioni in un'area fortemente compromessa come quella in questione, dove già in passato sono stati bocciati in sede di valutazione ambientale progetti pilota di geotermia a causa della riconosciuta criticità sismica e idrogeologica della zona. Una disposizione inaccettabile". Muscarà ha concluso: "Ho presentato un'interrogazione e ho chiesto un immediato parere sia alla Protezione civile che all'Ingv per conoscere i pericoli che derivano dalla attività già posta in essere: al momento, infatti, in quella zona c'è un geyser con fuoruscita di gas con goccioline di acido solforico che si disperdono nell'aria, con inevitabile incremento del rischio di sismicità indotta". (Ren)