Campania: Rostan (Iv), con candidatura Paolo De Luca Italia Viva cresce a Napoli

- "La candidatura nelle liste di Italia Viva del presidente della quinta Municipalità, Paolo De Luca, e la contestuale adesione al partito del vicepresidente, Antonio Iozzi, e dei consiglieri Adolfo De Santis e Fabiana Felicità, confermano la nostra crescita sul territorio e portano un prezioso valore aggiunto in termini di proposte politiche ed esperienza amministrativa". Lo ha affermato in una nota il deputato di Italia Viva Michela Rostan: "Con tutti loro ci accomuna una politica del fare, poche chiacchiere e molti fatti. Lo testimoniano i risultati ottenuti in questi anni in una municipalità che conta oltre 100mila abitanti e che è stata bene amministrata. Siamo pronti a mettere le nostre migliori risorse al servizio della Regione Campania sostenendo il presidente uscente, Vincenzo De Luca". (segue) (Ren)