Stati generali. Conte: "L'obiettivo è migliorare il paese con uno sviluppo sostenibile"

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata degli Stati generali sull'economia, ha affermato: "Confido ci sarà anche per le forze di opposizione l'occasione per un confronto. C'è stato un rifiuto all'iniziale invito ma noi siamo aperti, anche al termine di questo incontro". L'esecutivo, secondo il premier, sarà impegnato a lavorare "intensamente per il paese" e a fare in modo "di non sprecare nessun euro e di destinarli al rilancio del paese". Il capo dell'esecutivo ha quindi affermato: "Non vogliamo ripristinare lo stato anteriore, ma migliorare il nostro paese coniugando il tutto con uno sviluppo sostenibile". Sulla falsariga di quanto anticipato in apertura dei lavori, il presidente del Consiglio ha ribadito l'intenzione di puntare sulla bellezza dell'Italia, intesa come valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. "Abbiamo scelto questa villa - ha spiegato - perché è una sede istituzionale ma vogliamo richiamare l'attenzione del mondo sulla bellezza. Vogliamo condividere la bellezza". Parlando del confronto che ha avuto luogo oggi con i rappresentanti delle istituzioni europee, il premier ha evidenziato che " ci è stato riconosciuto di essere stati ad esempio da altri paesi" per come abbiamo affrontato l'emergenza. "Charles Michel (presidente del Consiglio europeo) ha detto che noi indirettamente abbiamo salvato vite in Europa", ha aggiunto Conte.In questo contesto, il capo dell'esecutivo ha evidenziato che per ottenere i fondi previsti dal Recovery fund "se non abbiamo progetti concreti non andiamo da nessuna parte". Rispondendo ai giornalisti, Conte ha parlato anche dei provvedimenti nell'agenda del governo. "In Cdm ci siamo ricordati che stavamo già lavorando per" la revisione "dei decreti sicurezza. È nel programma di governo quindi nessuna fibrillazione" ha assicurato. Rivolgendosi alle opposizioni, dimostratesi critiche verso la convocazione degli Stati generali dell'economia, il premier ha affermato che "se porteremo a casa il recovery fund sarà una vittoria per il paese", e ha aggiunto: "Siccome c'è da lavorare su questo progetto, e siccome non abbiamo portato a casa il risultato visto che c'è un dibattito aperto, chiedo loro di lavorare per darci una mano nell'interesse nazionale". Anche parlando con gli alleati europei "del blocco di Visegrad" che si oppongono al Recovery fund. Quanto alla situazione fiscale in Italia, di cui si è parlato nel corso dei lavori, il presidente del Consiglio ha affermato: "Abbiamo un fisco non equo e potremo anche per una riforma del genere potremo utilizzare anche risorse europee". E ha aggiunto: "Sul tavolo c'è più che mai la lotta all'economia sommersa. Dobbiamo recuperare i miliardi sottratti alla comunità nazionale. La voluntary disclosure è un progetto di cui discuteremo".Rispondendo ad una domanda sui rapporti tra Italia ed Egitto e sulle polemiche relative alla decisione del governo di dare il via libera alla vendita di due fregate europee multimissione (Fremm) al paese nordafricano, Conte ha affermato che "qualsiasi opinione della famiglia di Giulio Regeni (il ricercatore italiano rapito al Cairo il 25 gennaio del 2016 e ritrovato cadavere pochi giorni dopo) “merita rispetto”. E ha aggiunto: “Non appena sarà possibile nei prossimi giorni sarò davanti alla Commissione Regeni a riferire, quindi prendo qualche cautela”. Secondo Conte “meritano rispetto” anche gli sforzi del governo italiano, che sono stati sempre incessanti, per chiedere e ottenere dall’Egitto, in qualsiasi occasione, l’accertamento della verità per Giulio Regeni. (Res)