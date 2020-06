© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania non abbiamo fatto dibattito di competenza sull'apertura delle zone rosse. Abbiamo chiuso tutto appena necessario. La Campania si è salvata anche per questo motivo". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Mentre da altre parti si brindava in piazza - ha proseguito - in Campania si chiudevano le attività pericolose", ha concluso De Luca. (Ren)