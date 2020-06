Campania: De Luca, Campania efficiente, solo un quarto di morti rispetto al Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo essere pronti a tutto. Finché non avremo il vaccino dovremo convivere con presenze marginali (ci auguriamo) minime dell’epidemia. Prepariamoci a essere, come siamo stati, la Regione più efficiente d’Italia. Il Veneto ha un milione di abitanti meno della Campania con risorse economiche storicamente superiori. La Campania ha avuto un quarto dei decessi e dei contagiati del Veneto. Mi fermo qui: non era scontato che accadesse con un milione di abitanti in più. Dobbiamo essere orgogliosi di come abbiamo affrontato l’epidemia ”. Lo ha detto il governatore Vincenzo de Luca in una diretta social. (Ren)