Abruzzo: Marsilio visita ex zona rossa di Villa Caldari

- Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, dopo la conferenza stampa sul potenziamento del porto di Ortona, si è recato nella frazione di Villa Caldari, ex zona rossa e tra le aree più colpite dal contagio da Covid 19. Una visita - rifierisce un anota - dal grande valore simbolico ad una comunità che ha pagato un prezzo molto alto sia in termini di vite umane che di blocco delle attività produttive e commerciali. "I cittadini di Villa Caldari - ha esordito Marsilio - hanno dovuto fronteggiare un'autentica tragedia, una situazione che anche per noi è stato difficile affrontare perchè sentivamo il peso della sofferenza umana presente in questo territorio. Siamo stati costretti a prendere decisioni tutt'altro che facili - ha aggiunto Marsilio - come quella di istituire una zona rossa che ha prodotto isolamento sia sul piano economico che sociale ma che si è rivelata indispensabile per salvare vite umane e contenere il contagio. Sono felice di aver visto una comunità molto vivace e attiva, a cominciare dai familiari della prima vittima, persone straordinarie capaci di ripartire con lo spirito giusto". (segue) (Com)