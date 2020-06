Salerno: Tofalo (M5s), città più sicura dopo operazione anti-droga carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la città di Salerno è ancora più sicura e pulita. Grazie ai carabinieri del comando provinciale di Salerno, guidato dal colonnello Gianluca Trombetti, è stato eseguito nelle province di Salerno, Cosenza e Trento un provvedimento cautelare emesso nei confronti di 38 persone indagate per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti". Lo ha affermato in una nota il sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo: "La brillante operazione nasce da un'indagine avviata nel 2017 dalla Compagnia di Salerno, oggi al comando del maggiore Adriano Castellari. Un risultato importante che conferma ancora una volta la determinazione e la capacità di inquirenti e investigatori nell'azione di contrasto al traffico illecito di droga. Il ruolo dell'Arma dei carabinieri e la loro presenza attenta e costante sul territorio sono garanzia per la sicurezza e la tutela dei nostri cittadini". (Ren)