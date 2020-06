Napoli: De Magistris, proseguiamo sulla nostra strada no alle guerre personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è qualcuno che si ostina a non voler vedere, qualcuno che si gira dall'altra parte. Attraversando la città ho visto negli occhi la sofferenza, ho incrociato occhi pieni di lacrime e avvertito tanta voglia di vita, di riprendere una propria dignità, di ripartire davvero. È iniziata una fase nuova e chi continua ad arroccarsi su alcune posizioni nascondendosi dietro ad un'apparente tutela collettiva, un giorno non molto lontano dovrà rispondere davanti alla storia. Le guerre personali le lasciamo ad altri, noi continuiamo per la nostra strada". Lo ha scritto sui social il sindaco di Napoli Luigi De Magistris: "I licenziamenti, la povertà, il contagio criminale sono una realtà, non rappresentano né un timore e né una percezione personale. Entrare nel merito di un'ordinanza comunale sulla possibilità o meno di entrare nei parchi con un panino o una bici, o mettere in discussione la concessione a titolo gratuito di luoghi attrezzati per la somministrazione, non sono atti di superficialità, ma una risposta concreta per aiutare un settore in agonia, in fase terminale, un modo per riavviare un'economia circolare che per la nostra città è vitale! Non solo, sono anche modalità con cui si tutela ancora meglio la salute perché si scoraggia la concentrazione di persone sempre negli stessi luoghi". (Ren)