Molise: mozione in Consiglio regionale su Finmolise e la ricognizione delle risorse da gestire

- Il Consiglio regionale del Molise nel corso della riunione di oggi ha approvato, tra l'altro, una mozione a firma dei consiglieri dei Fontana, Greco, Primiani, riguardante "Finmolise s.p.a. - Gestione dei fondi pubblici su incarico della Regione Molise. Ricognizione procedure sulle singole misure e riprogrammazione delle risorse disponibili". Con l'atto di indirizzo approvato il Consiglio regionale impegna il presidente della Regione ad attivarsi tempestivamente verso il Cda della Finmolise affinché proceda ad un'attenta ricognizione di tutti i fondi gestiti effettuando una stima esatta di tutti gli impegni ad essi connessi avendo cura di relazionare in Aula al termine dell'istruttoria; a riprogrammare le risorse che si renderanno disponibili a seguito della ricognizione; a prevedere nell'ambito della riprogrammazione dei fondi, specifiche misure che prevedano agevolazioni creditizie per l'accesso al microcredito bancario da parte dei cosiddetti soggetti non bancabili. (Gru)