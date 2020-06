Campania: contrasto agli incendi boschivi, approvato piano regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le procedure - ha aggiunto la Protezione civile - sono redatte anche in coerenza con le misure per il distanziamento sociale e prevenzione relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli elicotteri assicureranno copertura all'intero territorio (1 mezzo per ciascuna provincia più due di supporto ad eventuali emergenze). Attraverso i dati forniti dai carabinieri forestali e dall'analisi degli incendi boschivi in Campania negli ultimi dieci anni (2009-2019), è stato possibile realizzare molteplici elaborazioni statistiche che hanno portato all’aggiornamento della cartografia, al fine di strutturare una strategia complessiva di contrasto e definire i territori sui quali potenziare la distribuzione dei direttori delle Operazioni di spegnimento (Dos) e di tutte le squadre operative. Particolare attenzione è stata riservata alle pianificazioni antincendio dei Parchi e delle aree protette della Campania". (Ren)