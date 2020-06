Abruzzo: Monterapa (Lega) approvata a unanimità legge per conoscenza circuiti di crediti commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione all'unanimità dell'art.11 della legge regionale n.10/2020 (Promozione della diffusione di circuiti compensazione multilaterale e complementare) la regione Abruzzo , anche tramite il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti locali e di altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, al fine di sostenere la ripresa dell'economia locale attraverso la promozione di modelli di economia sociale, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare, ad adesione volontaria, per lo scambio di beni e servizi tra imprese che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato". Lo ha affermato il consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara nel corso della conferenza stampa di questa mattina alla quale ha partecipato anche il consigliere regionale Antonietta La Porta (Lega). "Abbiamo individuato una formula legislativa che possa sostenere l'economia, le imprese, i lavoratori e il terzo settore senza l'utilizzo di fondi pubblici - ha spiegato Montepara - Da qui i circuiti di credito commerciale, un sistema di pagamento per sostenere l'economia reale dando un nuovo impulso alle realtà produttive messe a dura prova dal lungo lockdown; un percorso alternativo che possa dare vantaggio non solo a imprese e attività commerciali ma anche alle associazioni e ai professionisti". (Gru)