Napoli: sequestrati 5.740 capi di abbigliamento contraffatti

- Questa mattina la Polizia municipale di Napoli ha scoperto un deposito dove erano stipati capi di abbigliamento riportanti marchi falsificati in zona Duchesca (via Siniscalchi), area oggetto di numerosi controlli per le continue segnalazioni riguardo la presenza di venditori ambulanti dediti al commercio illecito. Gli articoli di moda perfettamente riprodotti e curati nei dettagli, nella fattura e nel confezionamento, erano pronti per essere messi sul mercato. Il sequestro ha riguardato 1.260 pantaloni bermuda, 2.510 t-shirt e polo, 1.920 felpe e 50 giubbini, tutti riportanti i marchi di note griffe (Gucci; Ralph Lauren; Adidas; Armani; Disquared; Chanel; Stone Island; Bluberry; Harmonte Blaine; Roy Rogers). (Ren)