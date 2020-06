Abruzzo: Febbo su balneabilità, acque pulite, no criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime analisi effettuate dall’Arta "ci confermano l’ottima qualità delle acque del nostro mare ed il netto miglioramento rispetto alla stagione 2019: pertanto gli abruzzesi ed i turisti possono vivere in piena sicurezza la stagione balneare 2020". Ad affermarlo in una nota è l’assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, che sottolinea come "nel corso della campagna di analisi del mese di maggio sono stati analizzati dall'Arta campioni prelevati in ben 113 punti su tutta la costa, con un risultato ottimo e rilevando criticità solo in due punti, ma rientrati nella norma dopo due giorni. Per quanto riguarda la campagna delle analisi del mese di giugno invece sono stati processati fino ad oggi campioni ricadenti nei Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pescara, Francavilla, Rocca San Giovanni, Fossacessa e Torino di Sangro, e i risultati sono eccellenti. Siamo fiduciosi che saranno più che positivi anche sui restanti Comuni della costa. Quindi, ad oggi, i 130 chilometri di litorale abruzzese e i laghi di Scanno e Barrea, possono essere fruiti per la balneazione, compresa tutta la costa pescarese, tra cui la zona antistante via Galilei dove è stato rimosso il divieto di balneazione". (segue) (Com)