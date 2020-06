Sardegna: Murgia, vicina a giovani agricoltori, giunta al lavoro per trovare risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capisco le ragioni di tutti quei giovani agricoltori che hanno fatto investimenti e sono stati penalizzati da una programmazione sbagliata del passato. Questa giunta si è impegnata da subito a trovare rimedio a una situazione che si è venuta a creare negli anni". Così l'assessore regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia, fa il punto in una nota sul Programma di sviluppo rurale e soprattutto sulla misura 6.1 relativa all'insediamento dei giovani agricoltori e del pacchetto giovani che prevede sia l'insediamento sia la realizzazione di investimenti. "Ricordo anzitutto che il bando, gestito con la procedura 'a sportello' è scaduto nell'aprile del 2017 - precisa l'esponente della Giunta Solinas - e la presentazione delle domande, anziché venire interrotta e bloccata al raggiungimento delle risorse messe a bando, è stata fatta proseguire fino alla scadenza temporale prevista. Una scelta errata che ha creato aspettative importanti, tenuto anche conto che il bando, rispetto alla precedente programmazione, richiedeva come requisito l'avvenuto insediamento, che ha comportato l'apertura di partita Iva, posizioni previdenziali e altri adempimenti senza avere la certezza di poter poi beneficiare del finanziamento". (segue) (Com)