Piemonte: Tronzano, semplificazione e risorse per la ripartenza (2)

- Nella discussione generale sono intervenuti solo consiglieri dell’opposizione. Le critiche si sono concentrate sul richiamo in aula del provvedimento e l’inserimento in una legge omnibus di temi come la caccia e le cave. “La legge sulla caccia in vigore ha trovato un equilibrio tra cacciatori, agricoltori e ambientalisti dopo un lungo confronto”, ha ricordato Raffaele Gallo (Pd), “Ora la si vuole squilibrare dalla parte dei cacciatori in pochi giorni. Meriterebbe una discussione approfondita e autonoma in commissione e in aula, non pochi articoli in un Collegato. Lo stesso per le disposizioni sulle cave”. “Non potete schiacciare il confronto sui temi con la forza dei numeri”, ha sostenuto Sean Sacco (M5s), anch’egli contrario all’inserimento della caccia nel Collegato. “Modificare continuamente le norme non è un buon sistema, meglio fare assestare le leggi e poi aggiustarle dopo una seria discussione”. Per Marco Grimaldi (Luv) dopo il Covid “servono altri interventi nel settore educativo, la cultura, la messa in sicurezza degli spazi urbani, per le categorie escluse dal Riparti Piemonte, non nuove norme che allargano la caccia”. Nel dibattito sono intervenuti anche Giorgio Bertola, Francesca Frediani e Sarah Disabato (M5s). (Rpi)