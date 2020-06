Piemonte: Gabusi, 6 milioni per gli aeroporti di Caselle e Levaldigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per lo scalo di Caselle la Regione ha a disposizione 5,4 milioni di euro, mentre 600 mila sono destinati per l'aeroporto di Levaldigi, risorse che potranno essere impiegate per il rilancio sinergico dei due scali attraverso l’azione e promozione del marketing territoriale”. In apertura della seduta del Consiglio regionale del Piemonte del 9 giugno, l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi ha risposto così all’interrogazione del consigliere Alberto Avetta (Pd) sulle misure che la Regione intende adottare –nello specifico il piano d’intervento e sua attuazione – per risollevare dalla crisi gli aeroporti di Caselle (To) e Levaldigi (Cn). La reperibilità delle risorse è il risultato dell’incontro tenutosi nel mese di febbraio a Bruxelles con il Capo unità Trasporti della Direzione Concorrenza della Commissione Ue, Sophie Moonen, in cui si è affrontato il tema degli investimenti e il rispetto delle norme europee sugli scali aeroportuali. L’interrogante ha evidenziato come a partire dai mesi scorsi, il principale scalo piemontese, abbia registrato la diminuzione del proprio numero di passeggeri (- 3,3%) rispetto agli aumenti avvenuti nel resto d’Italia (+4%) e che, per esempio, ha un terzo dei passeggeri rispetto a uno scalo come quello di Bologna. (segue) (Rpi)