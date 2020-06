Campania: Gallo (M5s), bombe nel Napoletano atti intimidatori contro cittadini onesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A pochi giorni da un'esplosione di una bomba carta a Torre Annunziata anche il comune di Torre del Greco diviene scenario di ritorsioni e probabili vendette compiute quasi sicuramente dalla criminalità organizzata. Sono atti intimidatori contro la comunità di cittadini onesti delle grandi città del Vesuviano". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5s Luigi Gallo in merito all'esplosione di una bomba carta compiuta poco dopo la mezzanotte di ieri in via Litoranea, davanti ad un'attività di noleggio: "Le istituzioni di Torre del Greco devono schierarsi e difendere la cittadinanza onestà , ora più che mai, dopo la crisi economica e sanitaria causata dal Coronavirus. Bisogna intervenire subito con misure di tutela e sostegno ai commercianti". (Ren)