Abruzzo: Imprudente su nuove misure e orari per gli abbattimenti cinghiali

- Approvata dalla giunta regionale abruzzese la deliberazione relativa all'estensione in orari notturni degli abbattimenti di cinghiali con la modalità della caccia di selezione. "Ciò che stiamo mettendo in campo per contenere le evidenti criticità legate alla presenza dei cinghiali è il massimo che la Regione può fare se si considerano i vincoli, i divieti e le prescrizioni che la vigente normativa nazionale consente - afferma il vicepresidente della giunta regionale con delega all'agricoltura e alla caccia Emanuele Imprudente - obbligandoci, in buona sostanza, ad 'infilarci' nei pochi spazi normativi che residuano"."All'abbattimento dei cinghiali tramite i Piani di controllo, che sono in capo alla Polizia provinciale e alle Guardie venatorie provinciali, si aggiunge la caccia di selezione, già operativa, ma che grazie alla deliberazione in questione autorizza gli Aattcc (gli ambiti territoriali di caccia) ad un'estensione dei periodi di prelievo fino massimo alla mezzanotte, in modo da massimizzare l'efficacia del prelievo selettivo proprio nella fase di 'discesa' presso le zone abitate". (segue) (Gru)