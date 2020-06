Sardegna: Murgia, vicina a giovani agricoltori, giunta al lavoro per trovare risorse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il pacchetto giovani la percentuale di pratiche istruite è dell'80 per cento, ma con le diverse economie realizzate, pari a circa 21 milioni di euro, anche in questo caso è stata data indicazione ad Argea di procedere agli scorrimenti delle graduatorie che consentiranno di finanziare circa 150 domande. Gli scorrimenti andranno a esaurire tutte le risorse della programmazione 2014/2020 che sono state messe a disposizione. "Occorre ora attendere la pubblicazione del regolamento comunitario che disciplina il passaggio da un periodo di programmazione all'altro, previsto non prima di luglio, per capire se e in quale misura - conclude l'assessore dell'Agricoltura - potranno essere destinate ulteriori risorse che andranno comunque a erodere le disponibilità per nuovi bandi futuri". (Com)