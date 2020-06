Musica: Rivellini (Fd'I), McCartney urla allo scandalo, possessori biglietti truffati?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca e de Magistris restano in silenzio e i napoletani vengono truffati, nonostante l'ex Beatles abbia preso una posizione netta". Queste le parole di Enzo Rivellini, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, nel commentare il mancato rimborso ai possessori del biglietto per il concerto di Paul McCartney. "Praticamente gli unici a incassare soldi per questo non concerto saranno gli organizzatori, Paul non prenderà un centesimo - ha proseguito Rivellini - Vuol dire quindi che chi ha organizzato questo evento sta strumentalizzando il Coronavirus? Non lo sappiamo, ma questa decisione, tutta italiana, portata avanti dal Governo e da Assomusica, è assurda. De Luca e de Magistris si facciano sentire e i napoletani siano rimborsati con i soldi che hanno speso e non con 'buoni' che sanno tanto di fregatura", ha concluso l'esponente di Fd'I. (Ren)