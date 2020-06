Abruzzo: da comune Chieti concessione gratuita aree verdi cittadine ad associazioni culturali e società sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha reso noto che l'amministrazione comunale, al fine di adottare misure di vicinanza e sostegno alle associazioni e società sportive operanti sul territorio, ha deliberato la messa a disposizione di appositi spazi situati all'interno di cinque aree verdi comunali alle associazioni e società sportive, culturali e ricreative del territorio cittadino che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività motorie, ludiche o consentite dalle disposizioni normative vigenti, nel rispetto delle misure anti-contagio. Le aree saranno concesse a titolo gratuito e fino al 31 agosto 2020. L'assegnazione delle aree da parte del Servizio patrimonio del Comune avverrà con procedura aperta e tramite avviso pubblico in ragione dell'ordine di protocollazione delle domande. Ogni aggiudicatario avrà diritto all'assegnazione di una sola area e le diverse attività potranno essere svolte in fasce orarie già definite. (segue) (Gru)