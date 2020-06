Abruzzo: da comune Chieti concessione gratuita aree verdi cittadine ad associazioni culturali e società sportive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cinque aree verdi comunali messe a disposizione sono: Villa Comunale, Area Verde di via Salvo D'Acquisto, Parco Obletter in via Fulgenzio La Valle, Parco Giochi di via Amiterno e Area Verde "Celdit" in via F.Lalli-G.d'Annunzio. L'uso dei parchi dovrà rispettare la destinazione e la cura dell'area nonché tutte le norme in materia di tutela ambientale. Le porzioni individuate non comprometteranno la libera fruizione delle intere aree da parte dei cittadini. I fruitori dovranno, comunque, rispettare il protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 approvato dalle autorità nazionali e regionali ovvero rispetto del distanziamento di sicurezza, divieto di assembramento e obbligo di utilizzo di ogni dispositivo di sicurezza (mascherine, guanti, soluzioni per la disinfezione delle mani). (Gru)