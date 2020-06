Campania: Laboccetta (Polo sud), partito Berlusconi perdere pezzi, come mai questo marasma?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania, il partito del cavalier Berlusconi continua a perdere personalità importanti". Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli del Pdl. "Dopo gli abbandoni di Zinzi e Nappi - ha proseguito il presidente di Polo Sud - che comunque sono rimasti nel centrodestra, (hanno aderito alla Lega di Matteo Salvini) oggi registriamo l'abbandono di Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania. La battagliera esponente, molto radicata nella penisola sorrentina ha deciso di approdare nel club di Vincenzo De Luca. Qualcuno dovrebbe interrogarsi su questi smottamenti. Ma tutti fanno spallucce e fa veramente tristezza questo colpevole silenzio. Comprendo e rispetto il disagio della Beneduce ma non posso certo condividere la sua nuova scelta di campo. Io resto fermo a Destra e mi batterò per contenere i danni nel centrodestra campano", ha concluso Laboccetta. (Ren)