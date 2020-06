Regionali: Laboccetta, basta attendere Godot, in Campania centrodestra scelga candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Matteo Salvini avesse convinto e proposto a scendere in campo due grandi personalità della cultura italiana come Marcello Veneziani, originario di Bisceglie, per la Puglia, e il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, napoletano, per la Campania, sono convinto che la Meloni e Berlusconi avrebbero dato il valore che merita a un ragionamento di siffatto spessore. Ma così non è stato". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli del Pdl Amedeo Laboccetta. "Anche se son convinto che, ben conoscendo gli amici Veneziani e Sangiuliano, avrebbero declinato il cortese e garbato invito - ha proseguito il presidente del movimento di opinione Polo Sud - Mai avrebbero abbandonato la grande passione che li lega da sempre al giornalismo ed alla saggistica ed alla filosofia, soprattutto dopo i grandi successi da entrambi raggiunti. Personalmente li vedrei bene in un governo nazionale al ministero della Cultura e Pubblica istruzione. Soprattutto in questa fase per il rilancio dei governi regionali bisogna tornare necessariamente al primato della Politica. Al punto in cui siamo sarebbe un grande regalo per Emiliano e De Luca, continuare a bloccare la corsa, seppur difficile, di Fitto e Caldoro. Possono piacere o meno, ma siamo già fuori tempo massimo. E non mi pare che in circolazione vi sia, seppur nascosto, qualche Maradona della politica. Ed allora basta con i rinvii”, ha concluso lo storico esponente della destra partenopea. (Ren)