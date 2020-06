Piemonte: Gabusi, 6 milioni per gli aeroporti di Caselle e Levaldigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il principale motivo per cui lo scalo di Caselle ha risentito della forte contrazione del numero di passeggeri – ha spiegato l’assessore – è dovuto al ritiro di alcuni significativi vettori tra cui Blue Air con la cancellazione di una serie di altre tratte che unitamente alla comparsa del Covid 19 hanno determinato un ulteriore rallentamento del flusso passeggeri”. Nel corso delle interrogazioni e interpellanze è stata fornita risposta agli atti ispettivi dei consiglieri: Marco Grimaldi (Luv) sul trattamento farmacologico del fibroma uterino; di Carlo Riva Vercellotti (Fi) sullo stato dell’arte di attuazione della legge regionale 10/2017 sull’endometriosi; di Alberto Avetta (Pd) sull’officina Gtt di Rivarolo Canavese (To) in stato di smobilitazione; di Daniele Valle (Pd) sull’esclusione dei non udenti e non vedenti dal concorso pubblico per numero di quattro posti di assistente amministrativo riservato alle categorie protette indetto dall’Asl CN1; di Domenico Rossi (Pd) sul fabbisogno e crescita professionale del personale del settore idraulico forestale; di Daniele Valle (Pd) sulle misure adottate dall’assessorato alla sanità e dai presidi sanitari per emergenza Coronavirus; di Diego Sarno (Pd) sul finanziamento opere di edilizia scolastiche ex decreto numero 175/20. (Rpi)