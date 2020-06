Sarno (Sa): irregolarità sui rifiuti, sequestri in una ditta conserviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sequestri in uno stabilimento conserviero a Sarno, in provincia di Salerno. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri del gruppo Forestale di Salerno nell’ambito dei controlli sulla regolarità degli scarichi, civili e industriali, nelle acque del fiume Sarno. Durante i controlli presso l’azienda conserviera, sarebbe emersa l’ipotesi di uno stoccaggio incontrollato di rifiuti e quella dello sversamento di reflui senza depurazione. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno spinto i magistrati a chiedere al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nocera Inferiore un decreto di sequestro che è stato emanato dallo stesso Gip. Sotto i sigilli sono finiti i rifiuti, l’area su cui erano stati accatastati, alcune griglie per i reflui di piazzale e la vasca di convogliamento. (Ren)