Napoli: presentato il programma del Napoli Teatro Festival Italia

- E' stata presentata questa mattina in conferenza in stampa la tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il forte sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano. La notizia in una nota: alla conferenza stampa sono intervenuti il direttore artistico Ruggero Cappuccio; il presidente della Fondazione Campania dei Festival Alessandro Barbano; il direttore del Polo Museale della Campania Marta Ragozzino; il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger; il direttore generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania Rosanna Romano. (Ren)