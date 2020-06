Napoli: il prefetto Valentini in visita al Comune di Monte di Procida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata odierna il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Monte di Procida per una visita istituzionale". La notizia in una nota della Prefettura: "Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Giuseppe Pugliese e dai componenti del consiglio comunale con i quali ha discusso di alcuni temi rilevanti per la vita della comunità e delle molte potenzialità del territorio connotato da una straordinaria bellezza paesaggistica. Si è concordato sull’importanza della coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo per garantire la sicurezza del territorio e l’interesse generale dei cittadini. Successivamente il prefetto ha fatto visita alla locale stazione dei carabinieri incontrando i vertici locali dell’Arma ed il personale impegnato quotidianamente sul territorio". (Ren)