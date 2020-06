Napoli: De Maio (agenzia Giovani), impegno civico dei ragazzi per superare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno civico dei ragazzi di un quartiere difficile come Forcella a Napoli è la chiave per superare questo momento di emergenza sanitaria e soprattutto socio-economica. L'associazione "Annalisa Durante" è megafono di tanti giovani che non si arrendono e che continuano a battersi per la legalità. Grazie alla loro adesione ai programmi gestiti dall'Agenzia Giovani, i valori di una Europa attiva sul territorio e per la comunità entrano nei vicoli della città". Lo ha detto Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, intervenuto oggi pomeriggio alla presentazione del progetto "Angeli del cittadino per Forcella". (Ren)