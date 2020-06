Sardegna: Murgia, vicina a giovani agricoltori, giunta al lavoro per trovare risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È bene poi ricordare - prosegue Murgia - che Il Psr Sardegna presenta una dotazione finanziaria di 1.291.510.417 euro e il livello complessivo di spesa ha già superato abbondantemente nelle scorse settimane l'obiettivo stabilito per il 2020 come da regolamento comunitario. Il livello di spesa attuale è pari a 640.836.945 euro, dei quali circa 54 milioni pagati solo nel corso del 2020 a favore di oltre 7.000 beneficiari. Nei prossimi giorni sarà pagata anche la misura del benessere animale per altri 40 milioni di euro, raggiungendo quindi un livello di spesa di oltre 100 milioni di euro nel corso di quest'anno. Per dare respiro alle aspettative createsi già a ottobre, con l'ultimo Comitato di sorveglianza - fa sapere Gabriella Murgia - sono state incrementate le risorse per il pacchetto giovani mettendo a disposizione ulteriori 7 milioni di euro circa. Allo stato attuale oltre il 95 per cento delle domande dell'insediamento giovani (815 in tutto) sono state istruite da Argea. Già da mesi sono state date indicazioni per scorrere le graduatorie e utilizzare le economie dovute a rinunce o a esiti negativi. In questo modo potranno essere finanziate altre 90 domande". (segue) (Com)