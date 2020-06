Fase 3: Zinzi (Lega), anche in Campania riaprano centri benessere, terme e saune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la fase 3 riparta completamente anche il mondo del benessere. Escludere determinate attività dalla riapertura significa discriminare una parte dell'economia e l'impegno di imprenditori che hanno investito sul nostro territorio. Terme e saune ad esempio sono ancora off limits". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano della Lega, Gianpiero Zinzi: "Mentre le altre Regioni hanno dimostrato la propria disponibilità la Campania non ha neanche risposto alla richiesta di incontro da parte del gruppo di lavoro. Una mancanza di confronto intollerabile se si pensa che a farne le spese sono famiglie e realtà produttive del territorio. De Luca incontri i titolari dei centri e permetta loro di ripartire in tutta sicurezza"(Ren)