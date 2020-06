Sanità: da Opi Napoli app per formazione e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' partita oggi la prima piattaforma digitale di comunicazione dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli. "La pandemia da Covid-19 ha evidenziato l’importanza di una comunicazione in tempo reale tra professionisti - ha spiegato l'Ordine - Con questa applicazione tecnologica si punta infatti ad accorciare le distanze tra infermieri e ordine professionale e nel contempo facilitare l’iscritto nell’accedere a tutti i servizi e le informazioni che l’Ordine degli infermieri di Napoli garantisce e mette a disposizione". Si tratta infatti di un’app mobile sviluppata da un infermiere napoletano destinata in maniera gratuita a tutti gli iscritti all’Opi Napoli. Grazie a questa innovazione gli iscritti potranno accedere anche a convenzioni, sconti e facilitazioni messe in essere dall’Ordine, sia di stretto interesse professionale (corsi Ecm e formazione) sia culturali (musei, teatri, cinema, visite guidate) che di svago (ristoranti, hotel, centri benessere, palestra e altro). Ciro Carbone, presidente Opi Napoli, ha dichiarato: “Attraverso l’App, i nostri iscritti restano costantemente aggiornati su tutte le attività e i servizi messi in campo dall’Ordine. Vale a dire avere la possibilità di essere costantemente informati su tutte le tematiche inerenti la professione, su eventi formativi, corsi Ecm, ricerca, informazione. Basterà selezionare le aree di maggiore interesse: area chirurgica, area critica, area pediatrica e via dicendo, per mantenersi informati e ricevere news inerenti le scelte selezionate. Il tutto con un semplice click”. (segue) (Ren)